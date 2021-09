F1, Perez deluso: "Sbagliato un paio di cose"

Qualifica da dimenticare per il pilota della Red Bull Sergio Perez, che penalizzato dal traffico in pit-lane si ritroverà a partire dalla sedicesima posizione in griglia di partenza. Uno smacco per il messicano che non potrà dare una mano a Max Verstappen: “Probabilmente oggi abbiamo sbagliato la valutazione di un paio di cose. Nel complesso è davvero un peccato. Avevamo un’ottima macchina per queste qualifiche. Eravamo nelle prime posizioni, potevamo avere entrambe le macchine davanti”

“È un vero peccato, abbiamo avuto anche tanta sfortuna alla fine. C’erano tanti piloti che andavano troppo lentamente e non sono riuscito a fare il secondo giro. È stato difficile trovare il ritmo, ma avevamo tanto passo come potenziale. Purtroppo non siamo riusciti a esprimerci“.

OMNISPORT | 04-09-2021 16:41