F1, Perez fiducioso: “A Sochi ottime chance di essere ancora più veloci”

Nonostante la pista di Sochi arrida sulla carta più alle Mercedes che alle Red Bull , alla vigilia del venerdì dedicato alle prove libere del GP di Russia Sergio Perez ha fatto sfoggio di grande ottimismo.

“A Monza eravamo molto più vicini di quanto ci aspettassimo quindi penso che avremo ottime chance di essere ancor più veloci ” ha sostenuto il pilota messicano.

“ Questa è una pista che mi piace, mi diverte e si addice al mio stile di guida è un tracciato dove il consumo delle gomme è limitato , tranne che per quelle posteriori. Penso che sia un aspetto che mi è servito molto in passato, e che mi ha consentito di ottenere sempre dei buoni risultati qui” ha proseguito Perez prima di fare il punto su quanto fatto dalla Red Bull nelle ultime uscite.

“Abbiamo disputato alcune gare consecutive poco convincenti e sfortunatamente abbiamo perso un podio per effetto di una penalità. Tuttavia, se analizziamo quanto abbiamo fatto valere in pista, possiamo comunque ritenerci soddisfatti ” è stato il commento finale del numero 11, pronto in Russia a battagliare per le posizioni di vertice.

OMNISPORT | 23-09-2021 21:07