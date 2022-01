F1, Perez: “Horner sta dando tutto per la Red Bull”

03-01-2022 10:26

Se la Red Bull ha vinto, grazie alla bravura di Max Verstappen che si è aggiudicato il titolo mondiale piloti, lo deve anche all’applicazione costante del TP Chris Horner.

Perez, in una chiacchierata concessa al sito PlanetF1.com, ha parlato proprio del lavoro che ha svolto Christian Horner nel corso della stagione 2021 di Formula 1, sottolineando come il Team Principal inglese sia riuscito a dare il 100%, aiutando la squadra nei momenti più complessi del campionato.

“Mercedes è stata la nostra principale concorrente per tutta la stagione”, ha spiegato il messicano. “Non so come Toto abbia lavorato e affrontato la stagione, ma Christian ha dato il 100%. Red Bull è la sua vita e lui da sempre tutto per portare in alto la squadra. E’ molto appassionato e si tratta di una condizione molto bella da vedere. In questo sport è bello apprezzare il carattere di questi personaggi. Fa parte del gioco”.

