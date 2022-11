F1, Perez: "In questa stagione ho dato tutto"

20-11-2022 16:15

Terzo posto nel GP di Abu Dhabi per Sergio Perez, piazzamento che gli costa il secondo posto nel mondiale in favore di Charles Leclerc, oggi secondo in pista.

Queste le parole del messicano al termine del GP:

“Secondo posto perso di pochi punti? Certe volte va così, siamo stati vicini, ma possiamo essere felici: in questa stagione ho dato tutto, e lo stesso ha fatto la scuderia. La prossima stagione saremo ancora più forti. Ci sono stati dei bellissimi momenti in questa corsa, una grande battaglia; abbiamo avuto un po’ di problemi nella gestione delle gomme, speriamo di migliorare in questo aspetto il prossimo anno“.