F1, Perez ne è sicuro: "Sono stato troppo aggressivo"

03-09-2022 18:50

Nel finale del Q3 ha causato una bandiera gialla, andando in testacoda all’ultima curva durante l’ultimo giro lanciato. E così Sergio Perez ha sprecato un’occasione importante, magari per partire in prima fila con l’altra Red Bull di Max Verstappen. Quinto tempo finale per il messicano in mezzo alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Questo il suo commento a Sky: “È stato un peccato. Sono andato troppo aggressivo all’ultima curva e ho perso il posteriore, toccando la ghiaia e ho perso la macchina. In gara spero di rimontare e raggiungere il gruppo di testa – così Perez -. Abbiamo apportato cambiamenti positivi e siamo sulla strada giusta, domani potremo fare una bella gara”.