F1, Perez: "Prima parte di stagione con alti e bassi"

31-07-2022 18:45

Sergio Perez non ha corso una brutta gara nel GP d’Ungheria, all’Hungaroring, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il messicano, partito 11°, termina la gara in quinta posizione, portando dunque molti punti alla Red Bull in ottica Mondiale Costruttori.

Tuttavia, Checo è comunque amareggiato al termine della gara. Queste le sue parole:

“Possiamo dire che da metà gara in poi la mia giornata sia andata bene. Ho ragionato anche sulla strategia ad uno stop, tuttavia poi non abbiamo proseguito in questa direzione pensando di massimizzare lo stint centrale. Non siamo stati in grado di fare meglio della quinta posizione ed è una sfortuna, dato che nel finale ho terminato molto vicino a Sainz e Russell, anche se Leclerc era molto vicino a me. Credo che i miei primi 13 GP si possano parafrasare con “alti e bassi”. Qualche volta ho fatto buone cose, altre no. Nelle ultime gare ho avuto qualche problema di troppo, seguita a un periodo davvero positivo. Adesso vado in vacanza, ma farò di tutto per tornare in pista a Spa nel migliore dei modi”.