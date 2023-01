F1, Perez si rilancia: "Devo migliorare in costanza"

19-01-2023 13:38

Dopo aver concluso in 3^ posizione il Mondiale 2022, Sergio Perez, vincitore a Monaco e Singapore, rivela a formula1.com l’obiettivo 2023: “Sarà importante trovare la giusta continuità, a inizio anno ero a mio agio sulla vettura. Devo ripartire in quel modo e mantenere il livello durante la stagione, i piloti di F1 si ritrovano di fronte a sfide di continuo, ma io mi sento al top. Sono bastate due gare a togliermi dalla battaglia per il titolo, dopo un avvio di estrema affidabilità; se sarà ancora una Red Bull forte, basterà avere il pregio della costanza per essere competitivo”.

Sono 4 le vittorie di Perez in F1: la prima fu ottenuta al volante della Racing Point nel 2020.