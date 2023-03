F1, Perez spaventa Verstappen: "Voglio appoggio o non collaboro"

Il pilota messicano: "Quest’anno il campionato è abbastanza aperto, in sei possono lottare per il titolo quindi è fondamentale collaborare in alcune gare".

02-03-2023 18:59

Malumore in casa Red Bull? Da valutare a partire dal Bahrein, nel frattempo la Ferrari segue con molta attenzione le vicende dei rivali principali per il titolo. Ai microfoni di Fox Sports México infatti, Sergio Perez ha fatto tremare la scuderia campione in carica.

Queste le dichiarazioni del compagno di Verstappen: “Credo sia sempre molto importante poter lavorare bene in squadra; di conseguenza, se non dovessi ricevere appoggio, non collaborerò. Non dobbiamo perdere di vista un fattore importante: quest’anno il campionato è abbastanza aperto, in sei possono lottare per il titolo quindi è fondamentale collaborare in alcune gare”.

Prosegue Perez: “Non ho dubbi che questo sarà un anno importante per me, per capire a pieno le mie qualità e fino a quando voglio continuare a gareggiare in questo sport. Se non si è al 100% quando ci si sveglia presto, o per gli allenamenti o l’attenzione nell’alimentazione, non avrebbe senso continuare”.

Verstappen ha le idee chiare: “Il vero avversario siamo noi stessi. Non possiamo essere perfetti, ma non possiamo permetterci errori”. Le parole di Perez però non possono lasciare sereno l’olandese, che si aspetta ancora una volta un supporto dal messicano per il terzo titolo di fila.