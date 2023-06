F1, Perez: "Spero di poter tornare in alto"

Il messicano: "Se vogliamo di più, dobbiamo correre più rischi al primo giro".

04-06-2023 18:36

Non basta la rimonta a Sergio Perez in Spagna, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Oggi si trattava di limitare i danni, è stato molto difficile sorpassare, soprattutto quando ero in condizioni di gomme simili agli altri e questo l’ho pagato. Se vogliamo di più, dobbiamo correre più rischi al primo giro. Abbiamo ridotto al minimo i danni ed è stato un fine settimana in cui di solito non eravamo sul pezzo, quindi dobbiamo lavorare al massimo. Spero di poter tornare in alto in Canada“.

Perez continua: “La mia fiducia è alta, ho fatto una grande stagione ed ho un ottimo passo gara con la macchina. Quindi dobbiamo solo essere perfetti per avere un buon passo” ha concluso il pilota di Guadalajara.