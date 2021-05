F1, Perez: “Sto pian piano adattando il mio stile”

“Il feeling con la vettura sta aumentando gara dopo gara”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Ogni volta che concludo una corsa penso che sarebbe ideale iniziare il fine settimana da quel punto. Ogni giro aumento le mie conoscenze sulla vettura e purtroppo questo processo è fortemente rallentato dal poco tempo che passiamo in pista. Diventa sempre più difficile estrarre il 100% dal pacchetto in un tempo breve”.

“Penso che sia importante continuare a fare passi in avanti, mi ci vuole solo un po’ troppo tempo per prendere velocità quando andiamo su un nuovo circuito”, ha proseguito. “Sfrutto tutta la giornata di venerdì per adattare il mio stile di guida. Si vede che sto migliorando, ma poco alla volta, e quando metterò tutto insieme avrò sicuramente il ritmo per essere in grado di andare veloce”.

Queste sono le parole rilasciate da Sergio Perez alla stampa spagnola, al termine dell’ultimo Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.

Il pilota messicano ha promosso a pieni voti i passi in avanti compiuti con la Red Bull nelle ultime settimane, evidenziando come pian piano stia riuscendo ad adattare il proprio stile di guida alle caratteristiche della RB16B.

OMNISPORT | 13-05-2021 12:47