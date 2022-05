F1, Perez trionfa a Monaco: "Un sogno che si realizza"

29-05-2022 19:08

Sergio Perez trionfa nel GP di Monaco, per il pilota messicano della red Bull è la terza vittoria in carriera in Formula 1: “È un sogno che si realizza, da pilota sogni di vincere qui – le parole del pilota Red Bull al termine della corsa -. Dopo la gara di casa non c’è altro weekend più speciale di questo”.

Perez ha analizzato la gara: “È stata dura alla fine, ho dovuto stare attento a non commettere errori perché Carlos era vicino, però è andata bene. È stata una giornata eccezionale per me e per il mio paese. Sono molto contento, sono sicuro che Pedro Rodriguez (il pilota che ha superato nell’albo d’oro come messicano più vincente della storia, ndr) sia molto fiero di me”.