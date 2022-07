F1, Perez: "Una delle mie gare più belle"

03-07-2022 18:50

Sergio Perez è soddisfatto del secondo posto a Silverstone: “Davvero una grande rimonta. Non ho mai voluto mollare e l’opportunità mi è arrivata proprio alla fine con la Safety Car. Per fortuna sono stato in grado di coglierla dopo una splendida battaglia con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ci siamo passati, poi erano di nuovo li, davvero ultimi giri frenetici”.

Perez ha anche raccontato cosa è successo in curva 3 al via: “Diciamo che sono stato letteralmente spremuto. Non avevo spazio per entrare in curva, da una parte avevo Charles, dall’altra Max, e in un contatto ho registrato un danno notevole all’ala anteriore. A quel punto ho pensato solo a rimontare, una delle mie gare più belle”.