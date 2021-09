F1: piloti meno coraggiosi, Vettel non è d'accordo

Sebastian Vettel ha respinto le accuse ai piloti arrivate dopo il Gran Premio del Belgio, che praticamente non è stato corso causa pioggia nonostante siano stati assegnati comunque i punti. Secondo molti, i piloti di F1 sono meno propensi al rischio rispetto al passato.

“La propensione al rischio dei piloti è la stessa di prima – ribatte Vettel -. Tutti i piloti sono felici di correre, a patto che si possa fare in sicurezza. Le macchine sono cambiate. Ora siamo in presenza di un effetto suolo significativamente maggiore, con più carico aerodinamico. Sembra che le vetture moderne risucchino più acqua da terra. E anche le gomme sono cambiate. Le full wet che avevamo nel 2007 a Fuji ad esempio ci resero più facile correre in quelle condizioni con tantissima acqua in pista. Credo che le differenze chiave sino queste”, sono le parole riportate da Formulapassion.

OMNISPORT | 08-09-2021 14:11