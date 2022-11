F1, PL 2 Brasile: Ocon davanti a tutti, Ferrari molto indietro

12-11-2022 17:46

Sono andate in archivio anche le seconde libere del GP del Brasile, che si corre sulla pista di Interlagos, penultima prova del Mondiale 2022. Prima posizione per Ocon, poi Perez e Russell con Alonso quarto segno che oggi l’Alpine sembra in palla anche in ottica Sprint Race, che avrà il via tra poco.

Verstappen quinto, indietrissimo le Ferrari, con Carlos Sainz 11° e Charles Leclerc appena 13°.

Questa la classifica dopo la FP2 del GP del Brasile:

1 Esteban OCON Alpine1:14.604 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.184 4

3 George RUSSELL Mercedes+0.312 3

4 Fernando ALONSO Alpine+0.445 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.494 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.533 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.032 4

8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.080 2

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.211 3

10 Lando NORRIS McLaren+1.247 2

11 Carlos SAINZ Ferrari+1.252 5

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.261 2

13 Charles LECLERC Ferrari+1.264 3

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.390 3

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.443 5

16 Nicholas LATIFI Williams+1.577 4

17 Lance STROLL Aston Martin+1.659 6

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.796 6

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.864 3

20 Logan SARGEANT Williams+1.876 2