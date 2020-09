F1, pole Hamilton. Incubo Ferrari: Leclerc eliminato, Vettel a muro

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Russia. A Sochi il campione del mondo ha centrato la sua 96esima pole precedendo Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di scuderia Valtteri Bottas.

Ancora un sabato da incubo per la Ferrari, entrambe le monoposto sono eliminate in Q2: Sebastian Vettel va a muro (rimane illeso) e partirà quindicesimo, Leclerc chiude undicesimo penalizzato dal traffico e se la prende anche con il team via radio.

LE QUALIFICHE

In Q1 Bottas si mette al comando con il tempo di 1:32.656. Hamilton sbaglia una curva, ed è staccato di circa 3 decimi dal compagno di scuderia. Lontanissimi tutti gli altri piloti: terzo, staccato di oltre un secondo, è Perez su Racing Point. Fatica anche Verstappen, quinto. Leclerc è quattordicesimo, Vettel quindicesimo di salva: fuori le due Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen, le due Haas di Grosjean e Magnussen e Latifi (Williams).

Q2: lampo di Ricciardo in 1:32.218, il pilota della Renault conduce a sorpresa dopo il primo run. Manche caotica: Hamilton si vede annullare un giro ed è costretto ad effettuare un secondo tentativo nel traffico, ma la sessione viene fermata dopo che Vettel finisce a muro nel primo settore, Leclerc appena dietro di lui prende in pieno l’ala anteriore spezzata del tedesco.

Si riprende dopo dieci minuti: Hamilton, che non ha ancora fatto il tempo, ha solo due minuti per qualificarsi in Q3 e ce la fa, piazzandosi quarto. Fuori Vettel, Russell, Stroll, Kvyat e anche un furioso Leclerc, bloccato dal traffico: nessuna Ferrari in Q3.

Ricciardo ancora strepitoso in Q3, ma le Mercedes fanno sul serio e passano al comando, con Hamilton primo in 1:31.391 davanti a Bottas. Il campione del mondo migliora ancora in 1:31.304 e centra la pole davanti a un sorprendente Verstappen.

Griglia di partenza (primi dieci)



1 L. Hamilton (B) Mercedes 1’31″304

2 M. Verstappen (B) Red Bull +00″563

3 V. Bottas (B) Mercedes +00″652

4 S. Perez (B) Racing Point +01″013

5 D. Ricciardo (B) Renault +01″060

6 C. Sainz (B) McLaren +01″246

7 E. Ocon (B) Renault +01″320

8 L. Norris (B) McLaren +01″543

9 P. Gasly (B) AlphaTauri +01″696

10 A. Albon (B) Red Bull +01″704

OMNISPORT | 26-09-2020 15:27