F1: Pollock e i sauditi potrebbero entrare nel circus

Voci di corridoio vogliono l'ex fondatore della Bar interessato a creare un nuovo team, finanziato con soldi arabi

24-03-2023 13:18

Vi ricordate Craig Pollock? Era il manager di Jacques Villeneuve e, nel 1999, fece il suo ingresso in Formula Uno con la Bar, che rivelò la Stewart. Secondo racingnews365, ora Pollock vorrebbe rientrare in F1 con una nuova squadra. Il progetto sarebbe svizzero, ma i soldi sauditi. Il britannico ha fatto sapere di essere in trattativa con seri investitori e questo ha scatenato la ridda di voci.

Uno dei maggiori finanziatori potrebbe essere il principe saudita Khalid bin Sultan Al Abdullah al Faisal che, prima del Gran Premio dell’Arabia Saudita, aveva fatto sapere di voler realizzare un team che rappresentasse il Regno nel circus a quattro ruote. Parlando a racingnews.com, il Principe aveva ribadito: “E’ ancora nelle fasi iniziali, ci sono molti studi di fattibilità e molte cose che dobbiamo ancora fare e considerare. Ora è molto più facile entrare in Formula Uno, ma c’è ancora molto da fare prima di prendere una decisione definitiva. Speriamo di poter risolvere molto cose al più presto e non più tardi perché entrare in Formula Uno più tardi costerebbe molto di più. Stiamo valutando attentamente e abbiamo molto interesse”.

Diverse nuove squadre bussano alla porta della Fia per entrare. La più accreditata è la Andretti Autosport, compagine statunitense. C’è poi il team Panthera, la compagine Hitech che però aveva intrecciato rapporti con la famiglia russa Mazepin e quindi viene guardata con sospetto dalla Federazione internazionale.