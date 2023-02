F1, presentata la nuova Williams

Il team di Grove ha mostrato le prime immagini della livrea della nuova FW45, che nel Mondiale 2023 sarà affidata al riconfermato Alex Albon e all'attesissimo debuttante Logan Sargeant.

06-02-2023 15:59

È stata la Williams la prima scuderia a presentarsi ufficialmente in vista del Mondiale 2023 di Formula 1. Dopo l’”assaggio” della Red Bull, che a New York ha svelato solo la livrea, oltre alla storica partnership con Ford, in attesa della presentazione vera e propria prevista in Bahrain a fine mese durante la sessione di test ufficiali, il team di Grove ha aperto la sfilata ufficiale dei 10 team che prenderanno parte al Mondiale al via il 5 marzo proprio in Bahrain.

La FW45 presenterà novità importanti, a partire dai piloti, dal momento che al fianco di Alex Albon ci sarà il debuttante statunitense Logan Sargeant, attesissimo al pari dell’altro deb della stagione, l’italo-austaliano Oscar Piastri sulla McLaren. Sargeant prenderà il posto di Nicholas Latifi, ma per confermare quanto di buono fatto vedere in F2 il talentino della Florida, classe 2000, avrà bisogno di avere a disposizione un mezzo più valido rispetto alle Williams delle ultimo lustro, durante il quale il team ha conquistato appena 39 punti, otto dei quali nel Mondiale 2022.

Il passaggio dalla famiglia Williams alla società d’investimento statunitense Dorilton, proprietaria del team da due anni, non ha ancora portato i frutti sperati, ma nei piani dei vertici il 2023 dovrà essere il primo anno in cui vedere i risultati della partnership con la Mercedes per le power unit, oltre che all’arrivo come team principal di James Vowles, proprio ex Mercedes, al posto di Jost Capito. La nuova Williams verrà battezzata ufficialmente a Silverstone lunedì 13 febbraio in un filming day.