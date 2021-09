F1, Prost contro le griglie invertite: “Se le introducono lascio questo sport”

Alain Prost si schiera in difesa della Formula Uno tradizionale e minaccia di abbandonare la top class qualora innovazioni e soluzioni troppo rivoluzionarie arrivino a stravolgere il mondo in cui si è affermato come pilota d’alto livello.

In particolare, il quattro volte iridato nella categoria di recente ha preso una netta posizione nei confronti dell’introduzione delle griglie invertite, idea che secondo il transalpino non avrebbe niente a che vedere con la Formula Uno per come la conosciamo oggi.

“La Formula 1 deve rimanere tradizionale. Dobbiamo capire che la migliore macchina e il miglior pilota vincono perché sono i migliori. Questa è l’intera idea della Formula 1. Da tradizionalista, non sono contento dei punti per la pole position e odio l’idea di un ordine di partenza inverso, la odio” ha dichiarato duro Prost.

“Se introducono griglie invertite in Formula 1 abbandonerò questo sport. Penso che sia la cosa peggiore che si possa fare per la Formula 1. Preferirei vedere una squadra dominare perché ha fatto bene il suo lavoro” è stata la chiosa dell’ex Williams e McLaren.

OMNISPORT | 20-09-2021 18:03