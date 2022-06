F1, prove libere Canada: dominio Verstappen che batte la Ferrari

18-06-2022 00:07

Le prove libere del venerdì sera vengono dominate da Verstappen e dalla Red Bull, che mandano un chiaro segnale alla Ferrari e a Leclerc in vista delle qualifiche e della gara nel GP del Canada.

Nelle FP1, il campione del mondo in carica della Red Bull è stato il più veloce, precedendo il pilota Ferrari Carlos Sainz. Terzo un ottimo Fernando Alonso, che è riuscito a ottenere un tempo migliore di Sergio Perez e Charles Leclerc, solo quinto. Il monegasco simula già il passo gara per mettere le basi per una domenica di rimonta in caso di penalità per il cambio motore.

Stessa storia nelle FP2: miglior tempo di Max Verstappen (Red Bull) in 1’14″127 davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz staccate di 81 millesimi e due decimi. Rosse più vicine, ma è ancora l’olandese a dominare.

FP2 Canada, i tempi

GP CANADA F1, CLASSIFICA FP2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:14.127 4

2 Charles LECLERC Ferrari +0.081 3

3 Carlos SAINZ Ferrari +0.225 5

4 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.315 5

5 Fernando ALONSO Alpine +0.416 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri +0.752 3

7 George RUSSELL Mercedes +0.844 4

8 Lando NORRIS McLaren +0.860 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren +0.906 3

10 Esteban OCON Alpine +0.992 3

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing +1.040 3

12 Lance STROLL Aston Martin +1.269 4

13 Lewis HAMILTON Mercedes +1.294 5

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.372 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.389 3

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.399 5

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.440 5

18 Alexander ALBON Williams +2.044 4

19 Nicholas LATIFI Williams +2.382 4

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo No Time 3