F1, qualifiche Austria: Ferrari battute, disastro Hamilton

08-07-2022 18:32

Nelle qualifiche del GP d’Austria il tempo più veloce nella Q3 è del campione del mondo in carica Max Verstappen grazie a un ultimo settore da paura alla fine. Battute le Ferrari, con Leclerc secondo e Sainz terzo.

F1, la Q1 delle qualifiche

Nella Q1 vanno forte fin da subito le Ferrari: miglior tempo del monegasco Charles Leclerc davanti al compagno di squadra Carlos Sainz e al campione del mondo in carica Max Verstappen. Eliminati nell’ordine: 16esimo Ricciardo (McLaren) 1’06″613, 17esimo Stroll (Aston Martin) 1’06″847, 18esimo Zhou (Alfa Romeo) 1’06″901, 19esimo Latifi (Williams) 1’07″003 e 20esimo un deludente Vettel (Aston Martin) 1’07″083.

F1, ancora super Ferrari in Q2

Nella Q2 perde un po’ di terreno Sainz ma è ancora la Ferrari a dominare la scena: miglior tempo di Leclerc davanti a Verstappen e al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Eliminati nell’ordine: 11esimo Gasly (AlphaTauri) 1’06″160, 12esimo Albon (Williams) 1’06″230, 13esimo Bottas (Alfa Romeo) 1’06″319, 14esimo Tsunoda (AlphaTauri) 1’06″851 e 15esimo Norris (McLaren) 1’25″847.

GP Austria: pole di Verstappen

Perez sotto investigazione per superamento del limite di pista in curva 8. La direzione gara emetterà il verdetto dopo la sessione ma il messicano disputa ugualmente la Q3. Il colpo di scena però è l’incidente di Lewis Hamilton e la conseguente bandiera rossa. Stessa sorte poco dopo per il compagno di squadra Russell. Dopo la ripartenza a trionfare è Max Verstappen, che precede nell’ordine Leclerc, Sainz, Perez, Russell, Ocon, Magnussen, Schumacher, Alonso e Hamilton.