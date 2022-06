F1, qualifiche Canada: pole Verstappen, Ferrai terza

18-06-2022 23:21

In Canada è pole di Max Verstappen sotto la pioggia. Secondo uno straordinario Alonso, che si conferma fenomenale sotto il diluvio, terza la Ferrari di Sainz. Quarto il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Nella Q1 il miglior tempo è quello di Verstappen, che precede su Alonso e Sainz. Eliminati: Gasly, Vettel, Stroll, Latifi e Tsunoda. Il pilota spagnolo della Ferrari finisce sotto investigazione per il rientro in pista non regolamentare al termine della Q1.

Nella Q2 colpo di scena sotto la pioggia: sbatte Perez contro le barriere della curva 3, non riesce a ripartire. Bandiera rossa per rimuovere la Red Bull del messicano. Ancora miglior tempo di Verstappen su Alonso, Russell e Sainz, che non viene penalizzato. Eliminati: ​11. Bottas (Alfa Romeo) 1’26″788, ​12. Albon (Williams) 1’26″858, ​13. Perez (Red Bull) 1’33″127, ​14. Norris (McLaren) 1’41″141 e ​15. Leclerc (Ferrari) s.t. Il monegasco della Ferrari partirà ultimo nella gara di domani per il cambio di motore.

Nella Q3 è ancora dominio di Max Verstappen, che ottiene la pole con la sua Red Bull. Carlos Sainz non riesce a mettersi alle spalle del campione del mondo in carica con la sua Ferrari, ottenendo comunque il secondo tempo.

GP CANADA – RISULTATO QUALIFICHE

1. VERSTAPPEN Max (Red Bull)

2. ALONSO Fernando (Alpine)

3. SAINZ Carlos (Ferrari)

4. HAMILTON Lewis (Mercedes)

5. MAGNUSSEN Kevin (Haas)

6. SCHUMACHER Mick (Haas)

7. OCON Esteban (Alpine)

8. RUSSELL George (Mercedes)

9. RICCIARDO Daniel (McLaren)

10. ZHOU Guanyu (Alfa Romeo)

11. BOTTAS Valtteri (Alfa Romeo)

12. ALBON Alexander (Williams)

13. PEREZ Sergio (Red Bull)

14. NORRIS Lando (McLaren)

15. GASLY Pierre (Alpha Tauri)

16. VETTEL Sebastian (Aston Martin)

17. STROLL Lance (Aston Martin)

18. LATIFI Nicolas (Williams)

19. LECLERC Charles (Ferrari) {Penalità}

20. TSUNODA Yuki (Alpha Tauri) {Penalità}