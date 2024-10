F1, Ralf Schumacher al veleno contro Hamilton: “Lontanissimo da mio fratello. E Verstappen ha più talento”

L’ex pilota attacca il 7 volte campione del mondo affermando che non può essere paragonato a Schumi. Poi la frecciata nel confronto con l’olandese

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’approdo ormai prossimo di Lewis Hamilton alla Ferrari non può che rilanciare i paragoni tra il pilota inglese e Michael Schumacher, che come lui arrivò a Maranello per rilanciare il Cavallino Rampante. Per Ralf Schumacher, però, Hamilton non solo non è al livello del fratello, ma è anche inferiore in quanto a talento rispetto a Max Verstappen.

Ferrari, il parallelo tra Schumacher e Hamilton

Quando Michael Schumacher approdò alla Ferrari nel 1996 la Rossa veniva da un periodo di grande delusioni e da 17 anni di digiuno nei campionati di Formula 1: fu il tedesco a mettere fine alla “lunga notte” della scuderia di Maranello, vincendo nel 2000 il Mondiale, a cui ne seguiranno poi altri 4.

Ora i tifosi della Ferrari si augurano che Lewis Hamilton abbia un destino simile: l’inglese arriva a Maranello dopo aver conquistato 7 titoli iridati (gli stessi vinti da Schumi in carriera), mentre la Rossa è a secco di successi da 17 anni.

Ralf Schumacher e il confronto tra Michael e Hamilton

Secondo Ralf Schumacher, è però azzardato proporre paragoni tra Hamilton e il fratello: Schumi, a suo parere, era semplicemente unico.“Hamilton non potrà mai avvicinarsi a Michael – ha dichiarato Ralf al canale YouTube Formula1.de – . Sarà sempre distante anni luce dal mio punto di vista”.

Un pensiero ribadito più avanti da Ralf Schumacher: “La gente continua a chiedermi se Lewis è il miglior pilota di tutti i tempi ora che sta battendo molti dei record di mio fratello – ha confessato il fratello di Schumi – . Secondo me Hamilton è sicuramente il più forte del suo tempo. Ma paragonarlo a Michael è difficile”.

Ralf Schumacher preferisce Verstappen ad Hamilton

Ma l’invettiva di Ralf Schumacher contro Hamilton non si limita al confronto con Michael. Per l’ex pilota, infatti, l’inglese è inferiore anche a Max Verstappen, paragonabile per certi versi a Schumi. “Max ha più talento di Lewis – la frecciata di Ralf – . Questo lo inserisce in una categoria diversa. Michael è stato uno dei piloti che ha fatto la differenza, proprio come sta accadendo ora con lo stesso Verstappen”.

Ralf, infine, ha ricordato l’importanza svolta dalla Mercedes nei successi di Hamilton: “Oltre al suo grande talento, Hamilton ha potuto contare anche su un pacchetto tecnico eccezionale alla Mercedes. Per mio fratello non è stato sempre così”.