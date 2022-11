F1, Red Bull: Marko stupito dalla Ferrari

20-11-2022 22:25

Il Mondiale 2022 di Formula 1 si è chiuso con l’ennesima vittoria di Max Verstappen e della Red Bull, ma anche con il secondo posto in gara ad Abu Dhabi e la piazza d’onore in campionato a favore di Charles Leclerc. Decisiva la strategia Ferrari con una sola sosta, contro le due fatte dall’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez. Scelta che ha stupito il consulente del team Helmut Marko.

Dopo la gara, ai microfoni di Sky Germany ha infatti detto: “Non ci aspettavamo che la Ferrari potesse far funzionare la strategia a una sosta. Perez ha consumato molto le gomme nel primo stint e abbiamo dovuto richiamarlo presto ai box. Penso che se non avesse perso tanto con Hamilton avrebbe avuto il tempo per attaccare Leclerc. In ogni caso dobbiamo essere soddisfatti di questa stagione”.