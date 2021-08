F1, Red Bull: Sergio Perez delude ancora in qualifica

Il pilota di Guadalajara Sergio Perez in qualifica sta faticando da inizio stagione e lo stesso è accaduto questo pomeriggio, sotto l’acqua caduta sul circuito di Spa-Francorchamps. Nel giorno della sesta pole stagionale di Max Verstappen, il messicano non riesce proprio a dare una svolta alla propria stagione. 2 secondi e mezzo il gap dal compagno di box, ecco le sue parole rilasciate tramite Twitter:

“Avevamo il ritmo per lottare per un piazzamento in qualifica molto migliore – ha ammesso Perez – abbiamo fatto un errore con la nostra strategia. All’inizio ho pensato che Hamilton mi avesse bloccato troppo, ma non l’ha fatto, era un suo diritto. Abbiamo sbagliato, torneremo domani”.

OMNISPORT | 28-08-2021 19:37