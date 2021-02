F1, Ricciardo: “Abbiamo tre anni di tempo per riuscirci”

Daniel Ricciardo a margine della presentazione della nuova MCL35M vettura con cui la McLaren affronterà il prossimo mondiale 2021 di Formula 1 ha rilasciato un’intervista alla stampa internazionale in cui ha parlato degli obiettivi che si è posta la squadra per il prossimo triennio.

Nonostante il gap mostrato da Red Bull e Mercedes, a Woking vogliono sfruttare al massimo le “qualità” della power unit Mercedes affidando a Lando Norris e Daniel Ricciardo il compito di provare a battagliare per le posizioni di vertice della classifica.

“Ovviamente non è realistico battagliare per il titolo già da quest’anno, però non nego che l’obiettivo che ci siamo posti è quello di avvicinare Mercedes e Red Bull“, ha dichiarato l’australiano. “Il team sta investendo parecchio sul futuro e tutti quanti vogliamo puntare al bersaglio grosso. Ho firmato per tre anni, quindi abbiamo abbastanza tempo per perfezionare questo ambizioso progetto. Sono ottimista”.

OMNISPORT | 16-02-2021 11:06