F1, Ricciardo: "Alonso è un esempio per me"

Il campionato 2023 sarà il primo che non vedrà tra i piloti dello schieramento Daniel Ricciardo. L’australiano è tornato nella famiglia Red Bull, dove però farà la riserva. L’obiettivo è di sicuro quello di tornare in griglia di partenza nel 2024: “L’esempio di Fernando Alonso è quello più motivante per me – ha detto a crash.net -. Vive per le corse e nei due anni di assenza dal paddock di F1 ha corso tantissimo in altre categorie”.

Ricciardo vuole dunque seguire l’esempio di Alonso: “Sarà davvero utile per me ricaricare le batterie. Il suo caso è un esempio per me, qualcosa che mi rende ancora più convinto di aver preso la decisione giusta e di poter tornare nel 2024 – ha aggiunto -. Mi prendo un anno sabbatico con fiducia, perché so che mi permetterà di tornare ancora più forte”.