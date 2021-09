F1, Ricciardo: "Mancava da tanto questo risultato"

Daniel Ricciardo, australiano della McLaren vera sorpresa della Sprint Race di oggi, proverò fin da subito ad insidiare Max Verstappen nel Gran Premio di domani. Ricciardo è riuscito a sfruttare al meglio una partenza decisamente infelice di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, infatti, ha pattinato eccessivamente al via ed è subito retrocesso dalla seconda alla quinta posizione.

Anche grazie alla penalità inflitta a Bottas, Ricciardo scatterà dalla seconda posizione. Queste le sue parole:

“Era da tanto tempo che non mi trovavo in questa posizione ed è una bella sensazione, ma la giornata importante sarà domani. Grazie alla penalità di Valtteri partirò dalla prima fila ed è un risultato che mancava da tanto tempo. Sono molto contento per questo. Domani attaccherò al massimo al via. Oggi sono partito bene e pensavo di superare Max alla prima staccata, ma lui si è difeso prendendo l’interno. Vedremo cosa accadrà domani”.

OMNISPORT | 11-09-2021 23:49