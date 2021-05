F1, Ricciardo: “Posso vincere il titolo con la McLaren”

Ricciardo crede fortemente nel potenziale della McLaren: biogna partire da questo concetto per comprendere la sua intervista rilasciata in Portogallo al GP del Portimao.

Il pilota australiano ha parlato degli obiettivi personali e delle aspettative del team per il prossimo futuro, evidenziando come l’intera squadra stia facendo il massimo per garantirsi una vetture veloce e competitiva nel 2022, anno in cui entrerà un vigore un regolamento tecnico totalmente nuovo.

Daniel Ricciardo non ha alcun dubbio sul fatto che McLaren possa ambire alla conquista del titolo mondiale nella stagione 2021: Vincere il titolo con la McLaren? Se la risposta può essere solo sì o no, allora la mia risposta è sì”, ha dichiarato l’australiano. “Per quest’anno ovviamente dico di no, ma ho già vissuto le prime tre gare e sono abbastanza fiducioso del fatto che non ho tirato ancora fuori tutto il potenziale della macchina. Nonostante questo ero comunque a quattro decimi dalla pole position, circa. Il cambio di regole modificherà tutto l’anno prossimo e il team sta facendo il massimo per garantirci una vettura competitiva. Tutto questo mi da molta fiducia”.

