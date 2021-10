F1, Ricciardo sbarca in forma e ben preparato in Turchia

È un Daniel Ricciardo deciso a far bene quello che si appresta a scendere in pista in Turchia, terra dove l’alfiere della McLaren proverà in tutti i modi a cogliere i frutti del lavoro di preparazione svolto nell’ultimo periodo.

“Il circuito della Turchia spesso offre grandi gare, è fantastico” ha detto il pilota australiano, 1° a Monza e 4° in Russia negli ultimi due Gran Premi.

“Abbiamo lavorato duramente dall’ultima gara per assicurarci di partire al meglio, vista la mancanza di dati sufficienti per impostare la vettura essendo tornati a Istanbul solo lo scorso anno quindi il lavoro al simulatore è stato importante per imparare alcune cose e permetterci di iniziare bene venerdì”.

L’obiettivo, tanto per lui quanto per Lando Norris, è quello di incamerare altri punti per la classifica costruttori.

“La lotta per il terzo posto nel campionato costruttori è molto serrata, ogni punto conta quindi stiamo facendo il possibile per superare i nostri avversari ogni fine settimana. La seconda metà della stagione è iniziata bene, andiamo in Turchia cercando di confermare questo trend positivo”.

OMNISPORT | 05-10-2021 19:27