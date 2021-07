F1, Ricciardo: “Sono triste per la cancellazione del Gp d'Australia”

E’ comprensibile…Ricciardo è deluso per l’annullamento del GP d’Australia.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’australiano non avrà la possibilità di correre davanti ai propri tifosi. Non se lo aspettava anche in virtù delle lunghe trattative portate avanti tra gli organizzatori e Liberty Media nelle scorse settimane: l’epilogo inatteso, costringerà l’alfiere della McLaren ad aspettare un’ulteriore anno prima di tornare a gareggiare a Melbourne.

Tramite un contenuto video pubblicato sul proprio canale social ufficiale, Daniel Ricciardo ha espresso la sua delusione proprio in merito alla cancellazione del Gran Premio d’Australia.

Sono davvero affranto che quest’anno non faremo tappa in Australia”, ha affermato Daniel Ricciardo. “Per gli altri non è casa loro, ma so che a tutti piace il Gran Premio d’Australia e venire a Melbourne. Fa male non essere lì ormai da due anni, ma dobbiamo guardare avanti e sperare che per il 2022 vada tutto bene per poter tornare a correre all’Albert Park. Penso che la cosa principale sia che tutti tengano la testa alta, con la speranza di poter stare bene e in salute. È straziante, ma spero di poter rivivere presto certi momenti”.

OMNISPORT | 14-07-2021 11:03