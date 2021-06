F1, Ricciardo: "Sto ancora cercando il limite della vettura"

Stenta a decollare la stagione in McLaren per RIcciardo. Il suo compagno di scuderia Lando Norris invece, ha già preso confidenza col mezzo e sta vivendo un ottimo inizio di stagione.

Il pilota australiano, infatti, non ha ancora trovato quel feeling con la MCL35M che gli possa consentire di estrarre il massimo dalla vettura ed in occasione degli ultimi due appuntamenti cittadini a Monaco e Baku ha ammesso di non aver avuto modo di spingere al limite la monoposto per evitare di incorrere in errori.

“La cosa frustrante è che so cosa mi serve, ma è davvero difficile riuscirci. Sul giro singolo non ho problemi, ma altra cosa è essere costante sulla distanza di gara”. Non vedo l’ora di affrontare circuiti tradizionali che non puniscono immediatamente anche il minimo errore. Sono certo che con questa tripletta in arrivo il mio percorso di apprendimento accelererà”.

Daniel ha sottolineato la voglia di correre su tracciati tradizionali dove potrà provare a cercare i limiti della McLaren dopo essere stato autore di un brutto impatto contro le barriere a Baku in occasione delle Q2 che l’ha costretto a scattare dalla tredicesima piazza.

“Si tratta di un tracciato cittadino e se spingi al limite c’è sempre una minima possibilità che cose del genere possano accadere. Ovviamente io sto ancora cercando di capire dov’è esattamente il limite della monoposto e questo amplifica questi rischi”. Mi è dispiaciuto aver commesso quello sbaglio in qualifica piuttosto che nelle libere, ma al sabato è il momento in cui cerchi di tirare fuori il massimo potenziale dalla monoposto”.

OMNISPORT | 15-06-2021 13:17