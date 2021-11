F1: Romain Grosjean operato nuovamente, per un innesto cutaneo

04-11-2021 14:59

Probabilmente tutti o quasi, hanno ancora negli occhi il terribile incidente in cui è stato vittima l’ex pilota quasi un anno fa nel Gp del Bahrein. In seguito a un contatto con il pilota dell’AlphaTauri Daniil Kvjat, la sua Haas colpisce un guardrail ad alta velocità, spezzandosi in due e prendendo immediatamente fuoco. Il pilota svizzero della Haas, pur uscendo dalla sua monoposto con le sue gambe e senza aver mai perso conoscenza, riporterà gravissime ustioni alle mani, sottoponendosi ad un delicato intervento chirurgico.

A distanza quindi di un anno, nelle scorse ore, Grosjean ha subito un nuovo intervento, questa volta di innesto cutaneo, un trapianto di pelle alla mano sinistra.

L’operazione ha aumentato la superficie cutanea, migliorando la mobilità alla mano di Romain, che ha postato una foto sui propri social con una simpatica didascalia. “Finalmente ho riavuto indietro la mia mano di Topolino” – ha detto il pilota 35enne.

La prossima stagione vedrà Grosjean correrà nelle Indycar, con il team Andretti, anche se probabilmente non sarà completamente ristabilito. “La mano sinistra sarà recuperabile solo al 95%, con alcuni limiti di movimento che comunque non mi impediscono di viverci normalmente. La mano destra è guarita al 100% e ho solo bisogno di mettere la crema solare quando esco di casa”.

