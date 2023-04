F1, Rosberg: "Lasciare dopo il titolo fu uno shock"

L'ex campione del mondo del 2016: "Era una scelta che avrei voluto prendere da solo e, per me, era giusto lasciare le corse all'apice".

19-04-2023 19:15

Nico Rosberg sconvolse la F1 nel 2016, quando dopo il titolo conquistato decise di smettere. Il figlio di Keke, anch’egli campione del mondo nel 1982, ha ricordato quel momento in un’intervista alla rivista Men’s Health.

Queste le parole di Rosberg: “Non avevo mai avuto una scarica di adrenalina simile a quella del titolo prima, e non la avrò di nuovo nella mia vita. Mi dissi: ‘È perfetto così. Fine’. Avevo paura di non essere più abbastanza bravo a un certo punto della mia carriera. Temevo che nessuna squadra mi avrebbe più voluto”.

Da qui la scelta che spiazzò tutti: “Era una scelta che avrei voluto prendere da solo e, per me, era giusto lasciare le corse all’apice. Questo mi lascia bei ricordi dei miei giorni in Formula 1”.

Una decisione che si rivelò comunque pesante: “Non sapevo cosa sarebbe venuto dopo. In un certo senso, ho rinunciato alla mia identità. Nella mia vita tutto è stato rivolto alle gare: i miei meccanici, i miei ingegneri, i miei compagni di squadra, l’atmosfera. Azzerare tutto in un colpo solo è stato uno shock per il mio sistema. Inoltre c’era la dipendenza dal riconoscimento e dal successo. Non mi ero mai chiesto quali altre passioni avessi. Nel mio futuro c’era sempre e solo la gara successiva”.