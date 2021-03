F1, Rosberg: "Mick farà più fatica di me nel 2006"

Dopo aver trionfato con merito in Formula 2, Mick Schumacher è pronto a scendere in pista nel circus della Formula Uno. Ovviamente lui come altri, sarà un pilota sotto la lente di ingrandimento, proprio per verificare le sue qualità e miglioramenti sulla sua nuova monoposto.

Ad onor del vero, il giovane tedesco avrà a che fare innanzitutto con una vettura tutt’altro che competitiva (almeno sulla carta) e questo sicuramente dovrà essere materia di giudizio nel conto finale e poi dovrà essere bravo a mettersi tutto alle spalle, cognome compreso, e concentrarsi esclusivamente sul suo lavoro.

A spezzare una lancia in suo favore ci ha pensato Nico Rosberg, campione 2016 e volto di Sky Sport: “Non è facile essere “il figlio di…” – ha detto Rosberg a Sport1. “E sarà anche dieci volte più difficile per Mick rispetto a quanto non lo è stato per me, perché Michael è stato in Formula 1 fino a non molto tempo fa e ha avuto molto più successo. Inizialmente potrebbe anche essere attenzionato dai media più di Lewis Hamilton, spero che possa mettere tutto questo da parte e concentrarsi solo sul suo lavoro, altrimenti si godrà il tutto molto meno. Se i media non si allontaneranno da lui, dovrà essere bravo a ignorare ciò che dicono. Ha bisogno di tempo e pazienza, ho dovuto aspettare sette anni prima di vincere la mia prima gara e ben 11 prima del titolo mondiale”.

OMNISPORT | 19-03-2021 16:56