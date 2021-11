F1, Russell: "In Williams siamo tutti un po' delusi"

26-11-2021 16:12

Tra l’Hungaroring e Sochi i migliori risultati stagionali della Williams in F1. Da Istanbul in poi il ritorno alla realtà: dopo un lungo inseguimento in zona punti tra primavera ed estate, ora la monosposto è tornata alla realtà, dimostrandosi non abbastanza performante per ambire a posizioni di prestigio. Un bel colpo per George Russell, che prima del weekend in Arabia Saudita sottolinea tutta la propria delusione come tutta la scuderia Williams:

“Penso che tutti nella squadra siano un po’ delusi al momento. Dobbiamo capire cosa sia cambiato, per ora abbiamo solo indizi. Siamo passati attraverso gare difficili anche in passato, ma almeno ci eravamo tolti soddisfazioni al sabato. Per qualche motivo ora non abbiamo ritmo neanche in qualifica, ora dobbiamo affrontare le ultime due gare assicurandoci di portare a casa l’ottavo posto in classifica costruttori (+12 al momento sull’Alfa Romeo, ndr), questo è l’obiettivo principale per noi al momento “.

OMNISPORT