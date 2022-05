F1, Russell: "La Ferrari è alla portata"

21-05-2022 19:16

Il pilota della Mercedes George Russell ha commentato il suo quarto tempo nelle qualifiche ufficiali del Gp di Spagna. “È stata la prima volta in tutta la stagione in cui siamo stati davanti, in Q2, il quarto posto è un risultato abbastanza buono, ma come tempo sul giro siamo lontani da Charles. Il giro non è stato nulla di speciale e la finestra di esercizio delle gomme non era quella ottimale”.

“Contro la Ferrari in gara ce la possiamo giocare, Max credo che sarà troppo veloce per noi”.

OMNISPORT