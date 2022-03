F1, Russell: "Non abbiamo ritmo"

18-03-2022 20:10

Queste le parole del britannico della Mercedes George Russell al termine delle due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, nella seconda delle quali si è piazzato quarto.

“Riguardo al tempo sul giro di certo non siamo dove vogliamo essere. Penso che abbiamo fatto un po’ di progressi risolvendo alcuni problemi, ma al momento il ritmo non c’è affatto, quindi dobbiamo esaminare i dati stasera per capire perché entrambi stiamo avendo difficoltà. E siamo molto lontani dal ritmo di Red Bull e Ferrari ma anche AlphaTauri e Alfa Romeo sono apparentemente al nostro ritmo o addirittura più veloci. Quindi, abbiamo un bel po’ di lavoro da fare. Stiamo davvero facendo di tutto al momento per cercare di sbloccare il potenziale, che pensiamo ci sia, ma stiamo lottando per sfruttarlo al momento. E tutto ciò che proviamo è forse un passo avanti, due passi indietro, e c’è sempre un po’ di limitazione, quindi ci vorrà del tempo. Speravamo di poter risolvere i problemi per questo fine settimana, ma per come stanno le cose al momento, non siamo competitivi”.

OMNISPORT