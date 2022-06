F1, Russell non si aspettava di essere ancora a secco dopo 7 gare

07-06-2022 15:51

Si immaginava un inizio di stagione differente George Russell. L’inglese infatti, al primo anno in Mercedes, mai si sarebbe aspettato di restare a secco nelle prime sette gara al volante della sua W13.

“Credo che se prima della stagione mi avessero detto che saremmo arrivati a sette gare senza che io riuscissi ad ottenere una vittoria ovviamente sarei stato molto deluso” ha detto l’ex Williams.

“In realtà, però, se guardo al nostro livello di prestazioni sono molto soddisfatto del mio rendimento, perché più di così proprio non si poteva fare. Sono sempre riuscito ad ottimizzare ogni situazione” ha proseguito l’inglese, distante 41 punti in classifica piloti da Verstappen.

“Abbiamo tanto margine di miglioramento e voglio lottare per la conquista del campionato, anche se dobbiamo misurarci con squadre come Red Bull e Ferrari e piloti come Verstappen e Leclerc fortissimi”.