F1, Russell non si dà pace dopo la squalifica: "Straziante" e Toto Wolff fa mea culpa Mercedes

Vincere la gara dopo un capolavoro di guida, di tattica e di strategia non deve essere stato facile. Lo si capisce nel tweet di George Russell che commenta a caldo la squalifica che gli ha tolto il successo del Gran Premio del Belgio. Chiede scusa a nome del team, il gran capo Toto Wolff. Il tutto in un pomeriggio surreale a Spa dopo una bellissima gara con un post che ne ha cambiato la storia e soprattutto l’epilogo.

Il dolore e l’orgoglio. Così George Russell apprende e commenta sui social la squalifica che gli ha tolto la vittoria del Gran Premio del Belgio dopo che la sua Mercedes è stata trovata sottopeso al termine della gara.

“Straziante… Siamo arrivati ​​sottopeso di 1,5 kg e siamo stati squalificati dalla gara. Abbiamo lasciato tutto in pista oggi e sono orgoglioso di tagliare il traguardo per primo. Ce ne saranno altri in arrivo”.