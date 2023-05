Il pilota della Mercedes: "Lavoreremo durante la notte per vedere cos'altro possiamo fare per ottenere di più dalle gomme"

26-05-2023 21:24

Il pilota della Mercedes George Russell ha parlato dopo le libere di Montecarlo: “Sappiamo che le prestazioni di base della vettura sono buone e normalmente otteniamo risultati superiori la domenica rispetto al sabato, quindi proveremo a capovolgerli questo fine settimana”.

“Lavoreremo durante la notte per vedere cos’altro possiamo fare per ottenere di più dalle gomme. Non mi aspetto che sabato sia una giornata facile, ma lavoreremo sodo e vedremo cosa possiamo fare”.