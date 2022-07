F1, Russell sull'incidente con Perez: "Penalità severa"

10-07-2022 21:15

Il GP d’Austria per George Russell si è chiuso con un quarto posto dietro al compagno di squadra Lewis Hamilton. Ma al pilota Mercedes non è andata giù la penalità di cinque secondi per l’incidente al primo giro con la Red Bull di Sergio Perez.

“Sono partito quarto e così ho finito. Ci avrei messo la firma, ma sono un po’ deluso per come sono andate le cose – ha detto dopo il GP -. Al primo giro, Perez si è buttato all’esterno in curva 4, poi ha preso una traiettoria stretta. Avevo davanti Sainz e sono dovuto salire sul cordolo. Ho pensato che la penalità fosse severa: per me era un incidente di gara”.