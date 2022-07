F1, Sainz avvisa la Ferrari: "Le partenze non vanno bene"

20-07-2022 16:23

In questa stagione di F1, la Ferrari sta avendo alti e bassi. La macchina è competitiva per il titolo, sia piloti che costruttori, ma diversi errori stanno impedendo alla Rossa di tornare campione, con la Red Bull e Verstappen che nel frattempo scappano in classifica.

La Ferrari ha diversi punti di forza, ma non mancano anche i punti deboli. Come ad esempio nei primissimi metri di una gara dopo lo spegnimento dei semafori, in cui Leclerc e Sainz soffrono parecchio, come hanno dimostrato in diverse occasioni in questa stagione.

Lo ha riconosciuto anche lo stesso Carlos Sainz, da poco reduce dal primo trionfo in carriera in F1: “Le partenze non stanno andando sufficientemente bene, abbiamo un piccolo problema con la macchina. Sappiamo cos’è che ci limita, sopravviviamo nei primi metri e poi attacchiamo alle prime curve”, ha aggiunto lo spagnolo, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano sportivo spagnolo AS.

Un problema, questo delle Ferrari, che rischia dunque di mettere a repentaglio la forza in qualifica, dove la Rossa difficilmente sbaglia. Per diventare da titolo, Binotto dovrà lavorare nei primi metri della gara.