F1, Sainz ha approvato la decisione della Ferrari

Intervistato da Autorsport, Carlos Sainz ha elogiato la mossa della Ferrari di cambiare il motore della sua vettura prima del gp della Turchia: “Non cambierei la decisione, penso che sia stata la gara perfetta per prendere la penalità e poi rimontare. Certo, senza la penalità con il vecchio motore avrei potuto partire più davanti, ma in una stagione lunga bisogna mettere tutto in conto e questo è uno sviluppo che ci sta dando un po’ di prestazione. Penso che la decisione presa sia stata corretta”.

La Ferrari continua a battagliare con la McLaren per il terzo posto della classifica piloti. Sainz non si sbilancia su chi avrà la meglio a fine stagione: “È una domanda difficile a cui rispondere. Questo fine settimana siamo stati più veloci della McLaren. A Sochi, loro erano più veloci di noi, quindi credo ancora che ci saranno alti e bassi fino alla fine dell’anno. Quello che questo motore dovrebbe darci, penso sia la possibilità per i circuiti dove siamo dietro di essere un po’ più vicini a loro, e sui circuiti dove siamo davanti, forse un po’ più avanti. Questo è quello che stavamo cercando da quando l’aggiornamento è stato portato avanti, e quello che speriamo ci dia quel piccolo vantaggio per cercare di rendere la lotta un po’ più complicata”.



OMNISPORT | 14-10-2021 16:06