F1, Sainz: "Non potevamo fare di più"

31-10-2022 08:25

Un’altra domenica opaca per le Ferrari con Sainz quinto e Leclerc subito dietro. Non si poteva però fare di più questa l’ammissione dello spagnolo dopo la gara.

“La macchina non era brutta da guidare oggi. Non è che avessimo un problema grosso. Sappiamo che rispetto ai circuiti con altitudine normale qua abbiamo perso tanto. Sappiamo che abbiamo dovuto fare un compromesso per questa altitudine e la macchina non era prestazionale questo weekend. Peccato, perché ho fatto una bella gara e mi sentivo bene con la macchina, ma quando sei così lento non si può far molto. Conservativi sul motore? Questa è una domanda più per la squadra che per me. Di sicuro non eravamo al massimo potenziale. Non dico che su una pista normale saremmo stati in lotta per la vittoria, ma di sicuro saremmo stati più in lotta”.

Il monegasco e compagno di squadra Leclerc ha invece spiegato: “È stata ancora una volta una gara dove non abbiamo avuto il passo ed abbiamo chiuso ad un minuto da Max. Ho ripensato a Spa”.