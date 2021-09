F1, Sainz non si pente di aver scelto la Ferrari

Non ha alcun rimpianto Carlos Sainz. Lo spagnolo classe 1994, approdato quest’anno in Ferrari, ha infatti ribadito di recente come non sia affatto pentito di aver lasciato la McLaren per crescere e tentare di avere maggior fortuna col Cavallino.

“Non mi pento della scelta di aver firmato per la Ferrari e nessuno mi ha posto questa domanda dopo i podi conquistato a Monte Carlo e Budapest. Sto passando l’anno migliore della mia vita e non cambierei nulla di tutto questo” ha sostenuto con fermezza il madrileno.

“McLaren competitiva? Il tempo dirà se avrò commesso un errore, ma in ogni caso credo fermamente in questo progetto. Non parliamo di vincere qualche gara, ma di battagliare stabilmente per il mondiale nelle prossime stagioni. Abbiamo le carte in regola per raggiungere questo obiettivo” è la convinzione di Sainz, apparso piuttosto sorpreso di ricevere certe domande dalla stampa spagnola.

OMNISPORT | 22-09-2021 12:03