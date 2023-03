F1, Sainz positivo: "Ci siamo avvicinati sul passo gara alla Red Bull"

Lo spagnolo fa le sue previsioni: "Dietro di loro siamo nel gruppo con Aston Martin e Mercedes".

17-03-2023 21:43

Carlos Sainz chiude le PL2 con il decimo posto, a quasi 1″ dall’indiavolato Max Verstappen, ma può essere rasserenato dal passo-gara della sua SF-23, che con le gomme rosse ha fatto registrare tempi sulla falsariga del pilota olandese per buona parte della sessione: “Rispetto a Sakhir mi sento più vicino alle prime, per via delle mappature del motore il risultato odierno non rispecchia il nostro passo, ma nei long run siamo stati più competitivi. Dopo oggi sono più ottimista, la Red Bull è la favorita, poi c’è il gruppetto composto da noi, Aston Martin e Mercedes. In termini di passo e sensazioni siamo più vicini, ma scopriremo domenica se ci giocheremo il podio” commenta a Sky Sport F1 il quarto classificato in Bahrain.

L’ultima riflessione è sul circuito saudita: “Il traffico è un problema su questo tracciato, un giro esige concentrazione, ma qui si va un po’ alla cieca”.