F1, Sainz: “Possibilità di vittoria? Le avremo in futuro"

E’ stato un Gp a due facce per la Ferrari, quello che si è svolto a Montecarlo. Da un aparte quella triste di Leclerc, dall’altra quella sorridente di Sainz che ha regalato alla Scuderia di Maranello il primo podio stagionale.

Ma cosa sarebbe stato se anche il monegasco avesse corso, partendo per di più dalla pole? E’ stata sicuramente un’occasione persa, ma per fortuna lo spagnolo che finora ha dimostrato un rapido adattamento alla SF21, ha ammesso come la lotta del Cavallino sia rivolta principalmente alla McLaren con cui si gioca il terzo posto nei costruttori.

“Abbiamo bisogno di più piste per vedere se questo sta realmente accadendo – ha dichiarato Sainz, citato da RaceFans, parlando della competitività della vettura – Ma penso che la nostra battaglia sia più con la McLaren che con la Red Bull. A Monaco avremmo potuto vincere. Penso che il ritmo fosse quello per vincere e non abbiamo potuto massimizzarlo. Ma avremo possibilità in futuro”.

OMNISPORT | 31-05-2021 16:25