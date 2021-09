F1, Sainz: "Venerdì incoraggiante"

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha parlato dopo le libere a Sochi: “È stata una buona giornata per il team, abbiamo completato il lavoro senza problemi, sembra incoraggiante. Abbiamo trovato un buon bilanciamento fin dall’inizio della giornata e in generale la vettura si comporta meglio su questo tipo di pista”.

“Ho avuto una buona giornata anche dal punto di vista personale, passo dopo passo mi sono abituato con questa vettura su questo tracciato. Ho un buon feeling, l’unica cosa che mi preoccupa è il graining sulle gomme anteriori e non sappiamo se ci sarà o no: proveremo a lavorarci per domenica, ma questo dimostra che abbiamo ancora del lavoro da fare”.

Sabato dovrebbe piovere: “Spero che domani troveremo il modo risolvere questi problemi, anche se con la pioggia tutto potrebbe cambiare. Abbiamo visto che gli altri hanno scelto di andare con la soft sul finire della sessione pomeridiana per cercare un tempo da qualifica a causa del rischio di pioggia: noi non abbiamo fatto altrettanto. Normalmente abbiamo anche le PL3 per fare gli ultimi cambi ma ora sembra che qualsiasi cosa abbiamo fatto oggi ce la porteremo dietro fino alla qualifica. Sono fiducioso che questa si faccia, crediamo che i tempi delle PL2 non varranno per la griglia di partenza, ci sono possibilità veramente esigue“.

OMNISPORT | 24-09-2021 18:42