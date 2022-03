F1, Sakhir: sorpresa dopo le prime prove libere

18-03-2022 14:25

Né Verstappen, né Hamilton. La prima posizione delle prime prove libere del weekend inaugurale del campionato di F1 è appannaggio di Pierre Gasly.

L’Alpha Tauri del pilota francese ferma il best crono sull’1’34″193. A conferma di quanto di buono hanno fatto vedere nelle sessioni di test pre-season, ottima conferma da parte delle Ferrari che con Leclerc e Sainz strappano secondo e terzo miglior tempo.

Alle spalle della coppia della Rossa, un ottimo George Russell, per nulla a disagio sulla nuova monoposto. Il campione del mondo Max Verstappen chiude in quinta posizione,mentre il suo diretto rivale al titolo, Lewis Hamilton è settimo alle spalle di Stroll sull’Aston Martin.

Alonso strappa l’ottavo tempo, Tsunoda con l’altra Alpha Tauri è nono mentre chiude la Top 10l’Alfa Romeo del debuttante Zhou. Ricciardo è diciassettesimo dopo che ha saltato tutta la seconda trance di prove per via del covid, mentre Magnussen che sostituisce Mazepin, chiude al diciannovesimo posto. Si torna in pista perla seconda sessione di prove libere alle ore 16.00 italiane.

1 P. Gasly AlphaTauri 1’34″193

2 C. Leclerc Ferrari 1’34″557

3 C. Sainz Ferrari 1’34″611

4 G. Russell Mercedes 1’34″629

5 M. Verstappen Red Bull 1’34″742

6 L. Stroll Aston Martin 1’34″814

7 L. Hamilton Mercedes 1’34″943

8 F. Alonso Alpine 1’35″000

9 Y. Tsunoda AlphaTauri 1’35″028

10 S. Perez Red Bull 1’35″050

11 G. Zhou Alfa Romeo 1’35″053

12 E. Ocon Alpine 1’35″151

13 N. Latifi Williams 1’35″644

14 N. Hulkenberg Aston Martin 1’35″815

15 A. Albon Williams 1’35″923

16 L. Norris McLaren 1’36″304

17 D. Ricciardo McLaren 1’36″402

18 M. Schumacher Haas 1’36″536

19 K. Magnussen Haas 1’36″804

20 V. Bottas Alfa Romeo /

