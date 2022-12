F1, salta di nuovo il Gran Premio della Cina

02-12-2022 12:31

Anche nel 2023 la Formula 1 non tornerà in Cina. Il Gran Premio di Shanghai, previsto il 16 aprile, non verrà disputato a causa delle rigide restrizione del Governo in materia di Covid.

Il Mondiale resterà in ogni caso di 24 gare: al suo posto come sostituto dovrebbe farsi avanti il Portogallo, che ospiterebbe il circus nella sua pista di Portimao, che aveva riscosso successo e apprezzamenti nei Mondiali 2020 e 2021.

La Cina ha ospitato per l’ultima volta la Formula 1 nel 2019, in occasione della millesima gara della storia. A vincere era stato Lewis Hamilton su Mercedes, davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas e a Sebastian Vettel su Ferrari. Da allora 3 forfait, a causa della pandemia che bloccherà anche la gara della prossima stagione.